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Основатель Group-IB Сачков не признает вину в передаче секретных данных иностранной разведке

Валентина Пескова
15:01 29.09.2021
Накануне сотрудники правоохранительных органов провели обыски в московском офисе компании.
Основатель Group-IB Сачков не признает вину в передаче секретных данных иностранной разведке
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
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Основатель работающей в сфере кибербезопасности компании Group-IB Илья Сачков, которого накануне арестовали в Москве на два месяца по подозрению в госизмене, не признает свою вину в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам.

«Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает. Как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств», - цитирует ТАСС источника в силовых структурах.

Другие подробности уголовного дела следствие пока обнародовать не может, так как все материалы по нему маркированы грифом «секретно».

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в московском офисе компании Group-IB весь день проводились обыски. Однако по какому поводу сотрудники правоохранительных органов проводили следственные мероприятия, не сообщается.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов уже призвал следствие обнародовать причины ареста Сачкова. 

В 2016 году журнал Forbes включил Илью Сачкова в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет. Сачков является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, а также входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.

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