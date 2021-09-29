Эксперт предположил причины ареста Ильи Сачкова

Основатель Group-IB Илья Сачков мог быть арестован из-за того, что компания сотрудничала с иностранными разведывательными управлениями. Об этом «Звезде» рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства «TelecomDaily». Он отметил, что на данный момент обвинения в государственной измене судом озвучены не были.

«Пока трудно судить о том, что могут предъявить официально. Текущее обвинение в госизмене пока не подтверждено. Очевидно, что развитие Group-IB в других странах мира, сотрудничество с европейскими и международными разведывательными управлениями могли сказаться в условиях политической и экономической нестабильности», - считает эксперт.

Ранее Лефортовский районный суд подтвердил информацию об аресте Сачкова. По данным СМИ, глава Group-IB может обвиняться в госизмене.