Майкл Калви посчитал условный срок по делу о растрате почти победой

Американский бизнесмен, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви признался, что считает условный срок, вынесенный ему в соответствии с решением суда по факту растраты крупной суммы средств, практически победой.

«Получение условного срока по такой категории дел - это почти победа с учетом практики российских судов», - заявил он.

Вместе с тем предприниматель отметил, что само по себе обвинение является для него как для инвестора оскорбительным. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Мещанский суд города Москвы признал Калви виновным в деле о растрате 2,5 миллиардов рублей вместе с другими фигурантами. Ему были назначены пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно.