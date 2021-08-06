Майкл Калви посчитал условный срок по делу о растрате почти победой
Американский предприниматель Майкл Калви высказался по поводу назначенного ему срока.
© Фото: Антон Денисов РИА Новости
Американский бизнесмен, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви признался, что считает условный срок, вынесенный ему в соответствии с решением суда по факту растраты крупной суммы средств, практически победой.
«Получение условного срока по такой категории дел - это почти победа с учетом практики российских судов», - заявил он.
Вместе с тем предприниматель отметил, что само по себе обвинение является для него как для инвестора оскорбительным. Об этом пишет ТАСС.
Ранее Мещанский суд города Москвы признал Калви виновным в деле о растрате 2,5 миллиардов рублей вместе с другими фигурантами. Ему были назначены пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно.