Трагедия на Эльбрусе: что известно о происшествии с группой альпинистов

Число погибших на Эльбрусе альпинистов увеличилось до пяти. Группа из 19 человек накануне сообщила, что им нужна помощь. На место отправились спасатели, однако ситуацию осложняло то, что пострадавшие находились на высоте более пяти тысяч метров и погода сильно ухудшилась.

На горе бушует пурга. Порывы ветра достигают 70 метров в секунду, видимость практически нулевая. Кого-то из туристов ведут под руки, кого-то спускают на спасательных санях. Поиски заблудившейся группы альпинистов идут в тяжелейших метеоусловиях. Температура воздуха опускается до -20 градусов. На поиски брошены 20 спасателей и семь единиц техники. Однако, через несколько часов работы становится ясно - этого количества людей не хватает.

Оперативный штаб принимает решение усилить поисковую группу до 70 человек. К полуночи удается обнаружить восемь альпинистов из 19, ушедших на восхождение. Троих к тому моменту спасти не удалось.

«На горе Эльбрус на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек, из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше, в районе предположительного нахождения группы», - рассказал начальник оперативной дежурной смены ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике Мурат Пшемурзов.

Все началось еще в 10 утра, перед самым восхождением на вершину Эльбруса. Одной из альпинисток внезапно стало плохо. Инструкторы приняли решение спускать девушку вниз и вызывать помощь.

«Девушку он спустил вниз, на седловину. Группа двинулась на вершину. В момент спуска резко упало атмосферное давление и начался шторм. Девушка в течение часа у него на руках скончалась. До 15 часов он ожидал возле трупа группу, параллельно пытался связаться с МЧС, доложить ситуацию. Не совсем успешно, связался с ратраком на штурмовом лагере. И в три часа дня принял решение спускаться вниз самостоятельно, зафиксировав соответственно труп возле тропы. Группы не было. Как он мне сказал, я понял, что там на вершине что-то произошло. Потому что прошло уже более трех часов после их расставания и группа должна была спуститься вниз», - пояснил старший гид Денис Алимов.

Спускаясь вниз и встретив на пути ратрак, инструктор добрался до лагеря, откуда сразу же сообщил о происшествии в МЧС и руководству своего клуба. У Эльбруса, как и у других гор выше 5000 метров, есть свои условия для восхождения, как и свой сезон. Восхождение на пик Европы требует, как строгого соблюдения техники безопасности, так и обязательной акклиматизации для адаптации организма альпиниста к условиям недостатка кислорода на высоте. Были выполнены все эти требования еще предстоит выяснить.

«Основной сезон восхождений на Эльбрус и Казбек, высокие горы, с середины июля до середины сентября. Тогда стоит более стабильная погода и длинный световой день. Сейчас сезон уже закончился, погода портится. И на Казбеке и на Эльбрусе, поэтому надо внимательно смотреть прогноз погоды. Горы всегда опасны, особенно высокие горы, потому что погода после обеда часто портится. Если прогноз погоды плохой, группа не подготовлена, снаряжения недостаточно - лучше отказаться от любого восхождения», - напомнил президент федерации альпинизма Республики Северная Осетия-Алания Дмитрий Коклин.

К трем часам ночи, благодаря высокому профессионализму спасателей, поисковые работы были завершены. К сожалению, тремя погибшими Эльбрус не ограничился. Из 19 человек вернуться назад смогли лишь 14.

«Поисковая операция проводилась с 19:00 часов и закончилась в 02:45 минут. В настоящее время все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения города Нальчик», - заявил начальник ГУ МЧС по КБР Михаил Надеждин.

Незадолго до трагедии туристы снимали себя на видео. Группа была почти у вершины. Ясная погода и, как говорят скалолазы: «Гора пускала». Никто из них тогда не знал, чем закончится это восхождение. Уже через несколько часов, разыграется трагедия, которая унесет человеческие жизни. Не зря опытные альпинисты говорят, что Эльбрус не покоряют, а он сам выбирает, пускать людей или нет. В этот раз не пустил.