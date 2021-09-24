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«Сильное обморожение»: в МЧС рассказали о состоянии альпинистов на Эльбрусе

Майя Мусиенко
02:46 24.09.2021
В ведомстве отметили, что на высоте около четырех тысяч метров пострадавших встречают врачи «Медицина катастроф».
«Сильное обморожение»: в МЧС рассказали о состоянии альпинистов на Эльбрусе
© Фото: elbrusskii_vpso instagram
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Большинство выживших альпинистов, которых спасли на Эльбрусе, получили обморожение и переломы. На высоте четыре тысячи метров их уже ждут медики. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

«Известно, что сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. «Медицина катастроф» сейчас встречает их на высоте почти четыре тысячи метров», — рассказал он.

Сообщение о группе из 19 альпинистов, которая находится на Эльбрусе на высоте 5400 метров и просит помощи из-за ухудшения погодных условий, поступило 23 сентября. В результате поисково-спасательной операции были обнаружены 17 человек, трое из них погибли. В настоящий момент ведутся поиски еще двоих туристов, по предварительной информации, они живы, и их местонахождение установлено.

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