МЧС нарастило группу сил для поисков альпинистов на Эльбрусе

МЧС России нарастило группировку средств и сил для поиска альпинистов на горе Эльбрус.

Как сообщили в ведомстве, поиски продолжаются в тяжелых метеоусловиях. К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники.

Вечером в четверг, 23 сентября, поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погоды просит о помощи. Также сообщалось, что у одного человека травма ноги.

По последним данным, число погибших в результате трагедии увеличилось до трех.

Ранее СМИ сообщили о том, что гид, который сопровождал терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу.Также подчеркивалось, что гид и его группа являются непрофессиональными альпинистами.