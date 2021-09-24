МЧС нарастило группу сил для поисков альпинистов на Эльбрусе
К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей.
© Фото: МЧС КБР
МЧС России нарастило группировку средств и сил для поиска альпинистов на горе Эльбрус.
Как сообщили в ведомстве, поиски продолжаются в тяжелых метеоусловиях. К поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники.
Вечером в четверг, 23 сентября, поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погоды просит о помощи. Также сообщалось, что у одного человека травма ноги.
По последним данным, число погибших в результате трагедии увеличилось до трех.
Ранее СМИ сообщили о том, что гид, который сопровождал терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу.Также подчеркивалось, что гид и его группа являются непрофессиональными альпинистами.