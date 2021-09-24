Опубликованы кадры завершения масштабной спасательной операции на Эльбрусе
В МЧС сообщили о том, что в 2:45 (МСК) поисково-спасательная операция группы альпинистов на горе Эльбрус завершилась.
В ведомстве уточнили, что в ходе операции удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. В результате трагедии пять человек погибло.
«Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20°C. Видимость не более 1 метра. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы», - сообщили в МЧС.
Всего к работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники.
Сообщение о группе из 19 альпинистов, которая находится на Эльбрусе на высоте 5400 метров и просит помощи из-за ухудшения погодных условий, поступило вечером 23 сентября.
Ранее сообщалось, что в результате поисково-спасательной операции были обнаружены 17 человек, трое из них погибли. Велись поиски еще двоих альпинистов.