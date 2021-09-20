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«До сих пор не отпускает»: студенты о стрельбе в Пермском университете и хронологии нападения

Иван Линдеманн
Ольга Юшкова
19:22 20.09.2021
Шесть человек погибли, 28 получили ранения. Прибывшие на место медики начали оказывать помощь пострадавшим. За самыми тяжелыми из Москвы позже вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Перми начиналось все почти точь-в-точь как при похожем инциденте в Казани. Стрелок так же уверенно с ружьем в руках шел по городу с уже конкретным планом. Огонь открыл еще на подходе по случайному прохожему.

Услышав стрельбу, студенты с преподавателями забаррикадировались  в аудиториях. Во всех соцсетях университета незамедлительно появились призывы – найти безопасное место, а тем, кто еще только едет на учебу, развернуться.

В 11 утра по местному времени вооруженный молодой человек проник на территорию кампуса. Тревожную кнопку в университете охранник нажать не успел - его напавший убивает. Идет в здание и продолжает стрелять. Студенты в панике и надежде спастись выпрыгивают из окон второго и третьего этажа. Но большинство строго следуют инструкциям и запираются в аудиториях. В это время в вузе находятся около 3000 человек.

«Увидел, что народ бежит, потом услышал стрельбу, соответственно,  я понял, что нужно куда-то бежать, я поднялся наверх,  и мы забаррикадировались в аудитории», - вспоминает студент Пермского государственного университета Лев Зенков.

Как оказалось, попасть на территорию учебного заведения даже постороннему человеку не проблематично, а стрелявший в нем учился.

«Вся территория университета огорожена забором, в трех местах с разных сторон установлены посты, где в теории должна работать «вертушка», сидеть охрана, а студент попадать на территорию образовательного учреждения при помощи электронного пропуска . Такое ограждение было установлено больше 10лет назад ,однако система до сегодняшнего дня не работала», - рассказала с места событий корреспондент Ольга Юшкова.

Через несколько минут после начала стрельбы на место прибывает наряд сотрудников ДПС. Нападавший открывает огонь, в перестрелке получает ранение. Обезвредил его младший лейтенант полиции Константин Калинин. Он с напарником во время нападения оформлял ДТП неподалеку.

«Напарник организовал эвакуацию людей, я побежал к главному входу. Забежал в здание, увидел как вооруженный молодой человек стреляет, он выстрелил в меня, я произвел огонь в его сторону, он упал», - рассказал младший лейтенант полиции Константин Калинин.

Он также подчеркнул, что отбросил от нападавшего оружие с ножом на безопасное расстояние и только тогда оказал ему первую помощь.

«Они все правильно сделали. Обязанность любого представителя силовых структур и даже ДПС - идти гражданских защищать ценой своей жизни», - отметил президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов

Как только стрелка обезвредили,  началась эвакуация людей из здания. Позже многие из тех, кто прятался в аудиториях, рассказали о том, что пережили.

«Застрелил охранника, который стоял на входе в восьмой корпус и после этого началась паника. Было очень страшно, до сих пор не отпускает. Нас быстренько завели в лабораторию, потому что только она закрывалась», - поделились студенты.

Шесть человек погибли, 28 получили ранения. Прибывшие на место медики начали оказывать помощь пострадавшим. За самыми тяжелыми из Москвы позже вылетели самолет Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС России.

Почти сразу появились и данные о самом стрелке. Это 18-летний студент юрфака этого же университета Тимур Бекмансуров. Он был вооружен гладкоствольным ружьем. Разрешительные документы он оформил до вступления в силу закона, ужесточающего правила получения оружия.

Перед нападением на своей странице в интернете он написал, что начал планировать атаку несколько лет назад. А психологов при получении справки обманул.

Люди, знавшие Тимура со школы, характеризуют его как тихого и спокойного подростка. Аналогичную оценку – закрытый, отстраненный, без друзей - давали и казанскому стрелку.

Бекмансуров проживал вместе с матерью. После нападения следователи провели там обыск. Также сотрудники СК устанавливают возможных сообщников и мотивы нападения.

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