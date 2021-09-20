В Союзе офицеров группы «Альфа» рассказали, в каком случае жертв в Пермском университете могло быть больше

Во время стрельбы в Перми очень плохо сработала служба безопасности университета. Так считает президент Союзе офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов. Он подчеркнул, что сигнал о трагедии поступил из учебного заведения слишком поздно, когда было убито достаточно большое количество людей.

Силовики же, которые приехали на место сразу после получения информации, по словам Филатова, сработали оперативно.

«То, что касается работы Росгвардии, ОМОНа, тех, кто занимался нейтрализацией этого преступника, я думаю, что они сработали нормально», - добавил эксперт в беседе со «Звездой».

Также эксперт оценил поведение студентов и преподавателей. Филатов назвал его адекватным.

«Кто-то пытался прыгать - я считаю, что это относительно безопасная высота. Никто не пытался, так скажем, показывать свою храбрость», - подчеркнул он.

По данным СК РФ, в результате стрельбы погибли шесть человек, 28 пострадали. В Росгвардии расказали, что юноша, устроивший стрельбу, владел охотничьим оружием на законных основаниях. Он оформил все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством.