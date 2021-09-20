СК показал видео обысков в квартире пермского стрелка
На кадрах видно, как следователи осматривают одежду и личные вещи нападавшего.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет России опубликовал видео обысков из квартиры молодого человека, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете.
На кадрах видно, как следователи осматривают одежду и личные вещи нападавшего.
Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. В результате шесть человек погибли, 28 пострадали.
Соболезнования близким погибших выразил Владимир Путин. Занятия в университете отменены до 27 сентября.