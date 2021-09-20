В стране и мире СК показал видео обысков в квартире пермского стрелка Иван Линдеманн На кадрах видно, как следователи осматривают одежду и личные вещи нападавшего. © Видео: СК РФ © Фото: СК РФ Читайте нас на: Следственный комитет России опубликовал видео обысков из квартиры молодого человека, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете. На кадрах видно, как следователи осматривают одежду и личные вещи нападавшего. Трагедия произошла утром 20 сентября в Пермском государственном университете. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. В результате шесть человек погибли, 28 пострадали. Соболезнования близким погибших выразил Владимир Путин. Занятия в университете отменены до 27 сентября. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика