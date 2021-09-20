Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Придет время - отомщу»: сосед пермского стрелка рассказал о его угрозах одноклассникам

Анна Назайкина
18:28 20.09.2021
По данным Следственного комитета, в результате стрельбы в вузе погибли шесть человек, 28 пострадали.
«Придет время - отомщу»: сосед пермского стрелка рассказал о его угрозах одноклассникам
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сосед пермского стрелка Артем Белов в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о молодом человеке. Напомним, что сегодня он зашел на территорию Пермского университета и произвел стрельбу по студентам и сотрудникам образовательного учреждения.

По словам подростка, он учился со злоумышленником в одной школе; будучи одиннадцатиклассником, он вел себя тихо, никак не выделялся.

«Почти все время пересекались с ним в школьном туалете, он достаточно тихо себя вел. Но вот недавно пообщался с его одноклассницей. Сказала, что он говорил: “Придет время, и я вам отомщу”. Это все никто всерьез не воспринимал, все воспринимали это в шутку», - рассказал Белов.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, по предварительной информации, погибли шесть человек, 28 пострадали. Впоследствии в Росгвардии рассказали, что юноша владел охотничьим оружием на законных основаниях. Он оформил все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:28 В стране и мире
«Придет время - отомщу»: сосед пермского стрелка рассказал о его угрозах одноклассникам
17:57 В стране и мире
Видео
Мишустин призвал готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа и угля
15:15 В стране и мире
Путин продлил действие контрсанкций на 2022 год
12:27 В стране и мире
В «Росгеологии» рассказали, на сколько лет в стране хватит запасов газа и нефти
09:10 В стране и мире
В МИД РФ назвали путем в никуда возможный выход Киева из Минских соглашений
Популярное
Новый вариант скандального памятника Аленке показали в Нововоронеже
Ученые назвали напиток, продлевающий жизнь
Саакашвили назвал плюсы «Северного потока - 2» для Украины
Месси отказался пожимать руку тренеру ПСЖ после своей замены
Видео
МЧС опубликовало кадры спасения американца с Эльбруса
Видео
Опубликовано видео задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.