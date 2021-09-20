«Придет время - отомщу»: сосед пермского стрелка рассказал о его угрозах одноклассникам

Сосед пермского стрелка Артем Белов в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о молодом человеке. Напомним, что сегодня он зашел на территорию Пермского университета и произвел стрельбу по студентам и сотрудникам образовательного учреждения.

По словам подростка, он учился со злоумышленником в одной школе; будучи одиннадцатиклассником, он вел себя тихо, никак не выделялся.

«Почти все время пересекались с ним в школьном туалете, он достаточно тихо себя вел. Но вот недавно пообщался с его одноклассницей. Сказала, что он говорил: “Придет время, и я вам отомщу”. Это все никто всерьез не воспринимал, все воспринимали это в шутку», - рассказал Белов.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, по предварительной информации, погибли шесть человек, 28 пострадали. Впоследствии в Росгвардии рассказали, что юноша владел охотничьим оружием на законных основаниях. Он оформил все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством.