«Балаклава на все лицо»: cосед пермского стрелка о встрече с ним в лифте в день трагедии

Сосед пермского стрелка Артем Белов в беседе со «Звездой» рассказал о встрече с ним в лифте в день трагедии. Напомним, сегодня он зашел на территорию Пермского университета и произвел стрельбу по студентам и сотрудникам образовательного учреждения.

«У него в семье только мама и он сам. Только пару раз видел, как он с ней шел откуда-то и помогал ей. На улицу он выходил только чтобы дойти до школы», - поделился воспоминаниями Белов.

Он также рассказал, что сегодня утром, в день трагедии, ехал с молодым человеком в лифте.

«Он был без каски и бронежилета. Был одет в черную куртку, балаклаву, берцы и боевые джоггеры с карабином. У него была сумка средних размеров. Скорее всего, в ней все и хранилось. Когда мы ехали с ним в лифте, на все лицо была балаклава, было видно только глаза. Он как обычно просто стоял, молчал и смотрел в пол», - рассказал житель Перми.

После выхода из подъезда, по словам Белова, молодой человек сел в автомобиль марки Mazda.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, по предварительной информации, погибли шесть человек, 24 пострадали. Впоследствии в Росгвардии рассказали, что юноша владел охотничьим оружием на законных основаниях. Он оформил все необходимые документы в соответствии с действующим законодательством.