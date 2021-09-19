Приказ на «Запад-2021»: почему на Западе поднялась волна возмущения после стратегических учений РФ и Белоруссии

На минувшей неделе состоялись совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021». В связи с ними, на Западе поднялась новая волна возмущения и недовольства Россией. Громче всех возмущались Украина, Прибалтика и Польша. Варшава даже впервые за 30 лет ввела режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

Чтобы обсудить российско-белорусские учения, в Риге даже встретились главы дипломатий указанных стран. В Латвии так переволновались, что срочно провели собственные учения прямо в центре Риги. Солдаты НАТО «отражали нападение России», чем изрядно напугали ничего не знавших прохожих. Например, по мнению Вашингтона, Россия будет представлять основную военную угрозу для НАТО по крайней мере в ближайшие 10 лет.

В целом, испуг наблюдателей понять можно - масштабность наших маневров впечатляет. Проходили они на 9 полигонах России и на 5 Белоруссии. В учениях приняли участие 200 тысяч человек и почти 800 единиц боевой техники.

Выводы по итогам учений такие - мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, планировать боевые действия по любым направлениям и при необходимости пресекать любую агрессию. Главный вывод Запада - российские роботы-убийцы вызывают беспокойство, а «Москва показала, что начала серьезную подготовку к беспилотным войнам будущего».

Так, на полигоне Мулино состоялось главное «сражение» масштабных учений. Съемочной группе программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и ее автору и ведущему Алексею Егорову позволили принять прямое участие в маневрах, которое началось с погрузки боевого автомобиля «Сармат» на вертолет Ми-8.

Десантники «прокладывают проспекты» на полигоне Мулино. Им в помощь - штурмовики, ударные вертолеты и другая военная техника. Кульминация главного «сражения» - вступление в бой бронетехники. Градус напряжения возрастает: вместе с ней активизируются истребители авиации и зенитно-ракетные комплексы. Входят в раж ударные вертолеты. Ускорить разгром «противника» им помогают сверхзвуковые ракетоносцы, фронтовые бомбардировщики и штурмовики.

В Калининградской области вместе с военнослужащими проверку проходят роботы - «Платформа-М» и беспилотники «Орланы». Пролетев над полигоном, этот всевидящий «хищник» фиксирует замаскированные объекты, по которым потом работает авиация.

В Муроме инженерные войска возвели двухпутную переправу и поставили новый рекорд времени. Подобные вещи они демонстрировали и раньше, но на этот раз построенная ими двухсторонняя трасса впервые получила двойную ширину.

«Грады» и «Смерчи» выжигают «противника» целыми полями. За всем этим наблюдают на вышке президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Еще некоторые особенности «Запада-2021»: на учениях впервые появились ударный беспилотник «Ласточка», самый мощный в мире комплекс дистанционного минирования «Земледелие» и впервые дали рассмотреть в деталях перспективную боевую машину Б-19 с боевым модулем «Эпоха».

Под залпы и взрывы десантники начинают еще одну атаку: им предстоит выполнить еще один новый для стратегический учений элемент - штурм города. На вертолетах прибывают десантники - российские и казахстанские. По легенде в руках террористов целый микрорайон. Наши входят в него с одного фланга, парни из Казахстана - с другого. Из техники с собой - только «Сарматы». Противник держит оборону крепко, но это его не спасает.

Россия в рамках плановых учений снова напомнила миру: российские Вооруженные Силы - в самом расцвете и прекрасной форме. И этот самый случай, когда форма вполне соответствует содержанию.

200 тысяч военных, 760 единиц бронетехники, свыше 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, ВДВ, артиллерия, новейшие ракетные системы, тяжелые огнеметы, беспилотники, боевые роботы - это крупнейшее военное учение года «Запад-2021». Обо всем этом - в новом выпуске «Военная приемка. Приказ на “Запад-2021”» по горячим следам главных учений Вооруженных Сил России. Также на Youtube и приложении SMART.TV. Сюжет Алексея Егорова смотрите в новом выпуске информационного дайджеста «Главное с Ольгой Беловой».