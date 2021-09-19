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«Проспект» на воде: военные инженеры РФ установили рекорд по строительству понтона на учениях «Запад-2021»

Егор Левин
12:00 19.09.2021
Переправа двойной ширины, которую военнослужащие построили на час быстрее норматива, позволяет в 2 раза интенсивнее переводить технику с берега на берег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Военная приемка», снимавшая все происходящее во время международных учений «Запад-2021», показала в числе прочего и восхитительные кадры сложнейшей работы инженерных войск - соединение двух берегов с помощью понтонов, выдерживающих даже тяжелые танки.

Фактически, военные инженеры собрали на воде целый уникальный «проспект» - практически улицу шириной с обычную дорогу. Уникальность переправы в том, что впервые на ширине 500 метров был наведен мост двойной ширины.

«Это позволяет в 2 раза интенсивнее переводить технику на тот берег», - поделился командир 45-й отдельной отдельной гвардейской инженерной бригады ЗВО Роман Брикульский.

Ко всему прочему, военнослужащие справились в рекордное время - 2 часа вместо нормативных 3 часов.

200 тысяч военных, 760 единиц бронетехники, свыше 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, ВДВ, артиллерия, новейшие ракетные системы, тяжелые огнеметы, беспилотники, боевые роботы - это крупнейшее военное учение года «Запад-2021», которое проходило 7 дней на 14 полигонах России и Белоруссии в условиях, максимально близких к боевым. Первое в истории массовое ночное десантирование, первый выход в бой роботов, битва десанта в условиях жилого города, воздушные бои и рекорды военных инженеров - все это в новом выпуске «Военная приемка. Приказ на “Запад-2021”» по горячим следам главных учений Вооруженных Сил России. А также на Youtube и в приложении SMART.TV.

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