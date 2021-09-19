Нейросеть «Эпохи» и «Минный мешок»: главные особенности новинок военной техники на учениях «Запад-2021»

В России существует традиция - приглашать на особо крупные армейские учения военных атташе. Они жадно всматриваются в учебные бои в поисках новинок техники и тактики.

«Никакой конкретный противник не подразумевается, в замысле учений лежит ситуация, связанная с эскалацией конфликта между двумя противоборствующими коалициями условных государств. Все наши мероприятия, в том числе учения, тем более, международные, и направлены на дальнейшее укрепление наших связей между государствами по военной и военно-технической линии», - сказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Среди главных новинок «Запада-2021» оказались ударный беспилотник «Ласточка», боевая машина Б-19 с боевым модулем «Эпоха» и комплекс дистанционного минирования «Земледелие».

«Эпоху» ранее особенно широко не демонстрировали. «Военная приемка» осуществила фактически премьерный ее показ широкой аудитории. А показывать есть что: Б-19 способна работать против танка, используя самые разные орудия, и обладает нейросетью. Это означает, что «Эпоха» способна самостоятельно распознать тип цели, самонавестись и даже предложить оператору определенный боеприпас.

В свою очередь, «Земледелие» не впервые участвует в учениях, но показать его в действии возможность появилась также лишь недавно. Комплекс устанавливает минные заграждения одним залпом на площади в несколько десятков футбольных полей, используя при этом различные типы мин. Самое главное отличие - возможность установки «Минного мешка», то есть тотальное окружение противника минными полями, которые при этом можно установить, не выходя из машины.

200 тысяч военных, 760 единиц бронетехники, свыше 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, ВДВ, артиллерия, новейшие ракетные системы, тяжелые огнеметы, беспилотники, боевые роботы - это крупнейшее военное учение года «Запад-2021», которое проходило 7 дней на 14 полигонах России и Белоруссии в условиях, максимально близких к боевым. Первое в истории массовое ночное десантирование, первый выход в бой роботов, битва десанта в условиях жилого города, воздушные бои и рекорды военных инженеров - все это в новом выпуске «Военная приемка. Приказ на “Запад-2021”» по горячим следам главных учений Вооруженных Сил России. Также на Youtube и в приложении SMART.TV.