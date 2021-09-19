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Как отбить район: десантники РФ и Казахстана штурмом отбили целый район у условного неприятеля

Егор Левин
14:05 19.09.2021
Военнослужащие наступают с двух флангов; противник держит оборону крепко, но это его не спасает.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В 2021 году на учениях «Запад-2021» появился новый элемент - штурм города. По легенде, десантники России и Казахстана должны отбить от террористов целый захваченный ими район.

Они начинают наступление с двух флангов. Противник держит оборону крепко, на верхних этажах зданий расположились пулеметчики, но это их не спасает.

Автор и ведущий «Военной приемки» совершил штурм вместе с командой Казахстана. Военнослужащие шли «елочкой» - развернув автоматы в обе стороны движения. В итоге, благодаря совместным учениям, десантники побеждают не только умением, но и числом.

200 тысяч военных, 760 единиц бронетехники, свыше 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, ВДВ, артиллерия, новейшие ракетные системы, тяжелые огнеметы, беспилотники, боевые роботы - это крупнейшее военное учение года «Запад-2021», которое проходило 7 дней на 14 полигонах России и Белоруссии в условиях, максимально близких к боевым. Первое в истории массовое ночное десантирование, первый выход в бой роботов, битва десанта в условиях жилого города, воздушные бои и рекорды военных инженеров - все это в новом выпуске «Военная приемка. Приказ на “Запад-2021”» по горячим следам главных учений Вооруженных Сил России. Также на Youtube SMART.TV.

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