Боевой раж: главные кадры решающего «сражения» ССУ «Запад-2021»

200 тысяч военных, 760 единиц бронетехники, свыше 80 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, ВДВ, артиллерия, новейшие ракетные системы, тяжелые огнеметы, беспилотники, боевые роботы. Это «Запад-2021» - крупнейшее военное учение года. Пропустить его «Военная приемка» не могла.

Съемочной группе позволили принять прямое участие в маневрах. Стартовало оно с погрузки автомобиля «Сармат» на вертолет Ми-8. Заходит внутрь впритирку, но так и задумано.

Десантники «прокладывают проспекты» на полигоне Мулино. Им в помощь - штурмовики, ударные вертолеты и другая военная техника. Выйти из Ми-8 на «Сармате» стоило всего лишь на всего пары десятков секунд. Основное достоинство боевой машины - ей все равно, по какой местности передвигаться.

Кульминация главного «сражения» - вступление в бой бронетехники. Градус напряжения возрастает: вместе с ней активизируются истребители авиации и зенитно-ракетные комплексы. Входят в раж ударные вертолеты. Ускорить разгром «противника» им помогают сверхзвуковые ракетоносцы, фронтовые бомбардировщики и штурмовики.

Однако основная баталия разворачивается на земле: начинается уже вторая танковая атака под прикрытием авиации.

В общей сложности, «Запад-2021» проходил 7 дней на 14 полигонах России и Белоруссии в условиях, максимально близких к боевым. Первое в истории массовое ночное десантирование, первый выход в бой роботов, битва десанта в условиях жилого города, воздушные бои и рекорды военных инженеров - все это в новом выпуске «Военная приемка. Приказ на “Запад-2021”» по горячим следам главных учений Вооруженных Сил России. Смотрите на Youtube и в приложении SMART.TV.