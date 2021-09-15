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Невролог рассказал, как COVID-19 может влиять на работу мозга

Кира Тило
02:55 15.09.2021
Последствия коронавирусной инфекции могут затронуть кровоснабжение в головном мозге.
Невролог рассказал, как COVID-19 может влиять на работу мозга
© Фото: pixabay.com
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Врачи продолжают выяснять, какие последствия может вызвать перенесенный COVID-19. В частности, врачи выделяют когнитивные проблемы, например, у некоторых пациентов может возникать расстройство психики при заболевании коронавирусом. Это объясняется диссоциацией - явлением, при котором психика человека не позволяет болезненной информации проникнуть в сознание.

Коронавирусная инфекция также может повлиять на сосуды головного мозга. Об этом рассказал врач-невролог Александр Будик радио Sputnik. По его словам, вирус ухудшает кровообращение в сосудах в голове, а это может повлиять на работу мозга.

«В голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга. Также при COVID-19 кровь человека становится более вязкой, что тоже плохо для кровоснабжения», - отметил Будик.

Александр Будик рассказал, что определить возможные нарушения поможет невролог. Врач советует не оттягивать поход к врачу, чтобы не было ухудшения ситуации.

«Чтобы определить неврологический статус человека и оценить его когнитивные функции, нужна консультация невролога. Возможно, через некоторое время после COVID-19 все пройдет. Но чтобы убедиться в отсутствии ухудшения, надо через некоторое время еще раз сходить к неврологу и пройти те же самые тесты, что и сразу после болезни. Тогда можно будет сделать выводы», - посоветовал врач.

Ранее Минздрав оценил вероятность новой волны COVID-19 в России. Сообщается, что власти знают, при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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