Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач назвала особенности постковидного синдрома при дельта-штамме

Анна Касаткина
12:45 12.09.2021
Выраженный постковидный синдром наблюдается у тех, кто тяжело перенес болезнь, отмечают специалисты.
Врач назвала особенности постковидного синдрома при дельта-штамме
© Фото: J.M. Guyon CandyBox, Globallookpress
Читайте нас на:

Нарушение зрения, слабость, сонливость и насморк могут появиться у переболевших дельта-штаммом коронавируса. Об этом рассказала врач обще практики, терапевт Лариса Алексеева.

Она отметила, что, согласно ее наблюдениям за пациентами, после уханьского штамма массово наблюдалась постковидная алопеция — выпадение волос.

«А сейчас алопеции нет, но у всех слабость, нарушение зрения, очень сильная сонливость и насморк. У всех постоянная заложенность носа», — пояснила Алексеева в беседе с URA.RU.

Как добавил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, выраженный постковидный синдром наблюдается у тех, кто тяжело перенес болезнь. В целом примерно у 20% переболевших постоковидные симптомы сохраняются несколько месяцев, уточнил он.

Ранее иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма COVID-19. По его словам, сейчас в России встречается именно этот вариант.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:22 В стране и мире
Видео
В СК раскрыли детали нападения неизвестного на девочку в Солнечногорске
11:40 В стране и мире
Видео
Политолог оценил значимость рассекреченных документов ФБР об 11 сентября
11:13 Армия
Видео
Впервые прыгнувшие ночью десантники рассказали, как ориентироваться в темноте и приземлиться прямо в цель
10:10 ОПК
Видео
Динамическую защиту «Реликт» попытались прожечь кумулятивной струей: кадры испытаний
01:07 В стране и мире
Видео
Череда загадочных отравлений: что известно о трагедии в доме на Совхозной улице в Москве
Популярное
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Мясников назвал причину частых случаев онкологии и болезней сердца у россиян
Сын Конкина рассказал, как актер девять раз «выстрелил» в него в упор
Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.