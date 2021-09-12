Врач назвала особенности постковидного синдрома при дельта-штамме

Нарушение зрения, слабость, сонливость и насморк могут появиться у переболевших дельта-штаммом коронавируса. Об этом рассказала врач обще практики, терапевт Лариса Алексеева.

Она отметила, что, согласно ее наблюдениям за пациентами, после уханьского штамма массово наблюдалась постковидная алопеция — выпадение волос.

«А сейчас алопеции нет, но у всех слабость, нарушение зрения, очень сильная сонливость и насморк. У всех постоянная заложенность носа», — пояснила Алексеева в беседе с URA.RU.

Как добавил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, выраженный постковидный синдром наблюдается у тех, кто тяжело перенес болезнь. В целом примерно у 20% переболевших постоковидные симптомы сохраняются несколько месяцев, уточнил он.

Ранее иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма COVID-19. По его словам, сейчас в России встречается именно этот вариант.