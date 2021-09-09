Минздрав оценил вероятность новой волны COVID-19

В Москве вероятность четвертой волны коронавируса очень высокая. Об этом сообщил глава московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он отметил, что власти уже знают, как и при каком уровне нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.

До этого в Минздраве РФ спрогнозировали, когда россияне смогут вернуться к привычному доковидному образу жизни. По мнению экспертов, все будет зависеть от самих граждан, темпов вакцинации и соблюдения иных предписанных санитарных норм. Как отметил замглавы ведомства Виктор Фисенко, в России созданы все условия для успешной вакцинации населения.