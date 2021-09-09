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Минздрав оценил вероятность новой волны COVID-19

Кира Карон
14:23 09.09.2021
Уже известно, при каком уровне заболеваемости нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Минздрав оценил вероятность новой волны COVID-19
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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В Москве вероятность четвертой волны коронавируса очень высокая. Об этом сообщил глава московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он отметил, что власти уже знают, как и при каком уровне нужно перепрофилировать койки для пациентов с коронавирусной инфекцией.

До этого в Минздраве РФ спрогнозировали, когда россияне смогут вернуться к привычному доковидному образу жизни. По мнению экспертов, все будет зависеть от самих граждан, темпов вакцинации и соблюдения иных предписанных санитарных норм. Как отметил замглавы ведомства Виктор Фисенко, в России созданы все условия для успешной вакцинации населения.

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