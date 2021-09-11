Врачи рассказали о новом расстройстве при коронавирусе

Страх заразиться COVID-19 способен привести к отрицанию болезни. Такое мнение высказала руководитель центра психотерапии доктора Читловой, кандидат медицинских наук Виктория Читлова.

Она объяснила, что в современной медицине данное явление называется диссоциацией. При нем психика человека не позволяет болезненной информации проникнуть в сознание.

По словам психотерапевта, заболевшие COVID-19 люди, которые при этом отказываются принять болезнь, вероятнее всего ранее испытывали страх и волнение насчет риска заражения инфекцией. Отсутствие осознания угрозы называется диссоциативным компонентом в реагировании, и его, уверяет эксперт, можно считать новым расстройством при коронавирусе.

«Сознание как бы схлопывается, сужается и человек не отдает себе отчета в том, что происходит на самом деле», - рассказала Читлова в беседе с URA.RU.

Врач отметила, что пациентам в состоянии отрицания болезни нужно обратиться за помощью к специалистам, после чего с ними проведут мотивационное интервью для изучения их системы заблуждений. Виктория Читлова добавила, что в итоге человек должен начать самостоятельно размышлять, насколько достоверна его система представлений.

Как, в свою очередь, сообщила гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа, отрицание риска заражения коронавирусом может спровоцировать развитие серьезных осложнений. При малейших признаках COVID-19 она рекомендовала оставаться дома и начинать лечение по существующим стандартам.

«Бывают опоздания в один - два дня, которые приводят к достаточно тяжелым последствиям. У людей с хроническими заболеваниями за один день при коронавирусе может развиться до 50% поражения легких», - заявила Лапа.

Ранее сообщалось, что ученые провели исследования, в результате которых выяснили, что у пациентов, переболевших COVID-19, могут возникнуть проблемы с почками на всю жизнь.