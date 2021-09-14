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Пойманный Мавриди рассказал следователям, где скрывался

Егор Левин
10:07 14.09.2021
В ходе обыска у преступника были изъяты 3 000 долларов, 1 350 евро и 70 тысяч рублей.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Последний пойманный сбежавший из истринского изолятора временного содержания Александр Мавриди рассказал, где скрывался все это время. Об этом он сообщил допросившим его следователям второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Московской области.

Мавриди признался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах совершенного побега. По его словам, скрывался он на территориях Москвы и Московской области. В ходе обыска у него были изъяты 3 000 долларов, 1 350 евро и 70 тысяч рублей. Мавриди повторно направили в изолятор временного содержания. Допрос опубликован на YouТube.

Ранее, ранним утром 6 августа, из подмосковного ИВС сбежали пятеро заключенных. Одним из пятерки оказался Александр Мавриди - убийца «колбасного короля» Владимира Муругова. Следственные органы, незамедлительно начавшие разбирательство инцидента, предъявили врио начальника ИВС обвинение в превышении должностных полномочий - следствие располагало данными о личном его распоряжении поместить всех пятерых в одну камеру, что привело к их сговору. Четверых сбежавших впоследствии оперативно задержали, но Мавриди удавалось долгое время скрываться, и за информацию о его местоположении была объявлена награда. Вскоре правоохранителям удалось задержать и последнего скрывавшегося преступника - он находился в московском районе Митино.

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