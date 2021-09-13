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Задержан пятый заключенный, сбежавший из-под стражи в Истре

Елизавета Потейчук
22:45 13.09.2021
Александр Мавриди задержан в Москве. Его доставили в территориальное подразделение Следственного комитета.
Задержан пятый заключенный, сбежавший из-под стражи в Истре
© Фото: sledcom.ru
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Последнего сбежавшего из истринского изолятора временного содержания Александра Мавриди задержали в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре»,- рассказала она.

По словам представителя ведомства, злоумышленник был найден на Дубравной улице в московском районе Митино. При этом, говорит Волк, он пытался оказать сопротивление, но был своевременно обезврежен. Последнего участника побега доставили в территориальное подразделение СК РФ.

Ранее врио начальника ИВС по городу Истре предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. На допросе сотрудник изолятора полностью признал вину.

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