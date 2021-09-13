Задержан пятый заключенный, сбежавший из-под стражи в Истре

Последнего сбежавшего из истринского изолятора временного содержания Александра Мавриди задержали в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области и ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии задержан Александр Мавриди, который 6 августа вместе с четырьмя соучастниками совершил побег из изолятора временного содержания в Истре»,- рассказала она.

По словам представителя ведомства, злоумышленник был найден на Дубравной улице в московском районе Митино. При этом, говорит Волк, он пытался оказать сопротивление, но был своевременно обезврежен. Последнего участника побега доставили в территориальное подразделение СК РФ.

Ранее врио начальника ИВС по городу Истре предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. На допросе сотрудник изолятора полностью признал вину.