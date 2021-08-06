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Прокуратура: пятеро заключенных сбежали из СИЗО в Подмосковье

Валентина Пескова
08:31 06.08.2021
Преступники, среди которых находится обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Муругова, вышли через заднюю дверь ИВС.
Прокуратура: пятеро заключенных сбежали из СИЗО в Подмосковье
© Фото: МК
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В Подмосковье около 4.00 часов утра из следственного изолятора совершили побег пятеро заключенных. Как пишет «МК», как именно бандитам удалось выбраться за пределы тюрьмы, пока не ясно. Однако известно, что они каким-то образом вышли из самого здания во двор через заднюю дверь.  

Среди сбежавших преступников находится Александр Мавриди, который отбывает срок за совершение громкого убийства «колбасного короля» Владимира Муругова. Оружия у преступников, по предварительным данным, нет. Имена остальных, по данным СМИ, - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.

© Иван Цуркану, МК

Прокуратура Московской области оперативно начала проверку по факту побега из ИВС ОМВД России пяти подсудимых.

© Денис Грозаву, МК

В ходе проверки, проведение которой поручено Истринской городской прокуратуре, должны быть установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также  дана оценка действиям ответственных должностных лиц.

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