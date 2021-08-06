Прокуратура: пятеро заключенных сбежали из СИЗО в Подмосковье

В Подмосковье около 4.00 часов утра из следственного изолятора совершили побег пятеро заключенных. Как пишет «МК», как именно бандитам удалось выбраться за пределы тюрьмы, пока не ясно. Однако известно, что они каким-то образом вышли из самого здания во двор через заднюю дверь.

Среди сбежавших преступников находится Александр Мавриди, который отбывает срок за совершение громкого убийства «колбасного короля» Владимира Муругова. Оружия у преступников, по предварительным данным, нет. Имена остальных, по данным СМИ, - Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря.