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Врио начальника ИВС в Истре предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

Валентина Пескова
19:32 01.09.2021
В августе из изолятора временного содержания в Подмосковье сбежали пятеро заключенных, четверо из них уже пойманы и снова помещены под стражу.
© Видео: СК РФ © Фото: Следственный комитет Российской Федерации YouTube
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Следственные органы ГСУ СК России по Московской области предъявили обвинение врио начальника ИВС по городу Истре. Ему вменяется часть 3 статьи 286 УК РФ - «превышение должностных полномочий», что привело к побегу пяти человек из-под стражи.

Напомним, четверо сбежавших из изолятора заключенных уже пойманы, еще один, осужденный в том числе и за убийство гражданин Молдавии Александр Мавриди, пока остается на свободе.

Следствие располагает данными, что врио начальника ИВС сам распорядился, чтобы подчиненные ему сотрудники поместили обвиняемых по одному уголовному делу в одну совместную камеру. Таким образом, у них имелась возможность общаться между собой и выработать в результате сговора позицию своей защиты, чтобы запутать ход расследования. И разработать план побега из-под стражи.

«Кроме этого, обвиняемый допустил оставление в открытом виде так называемых "кормушек" - дверей камер для передачи продуктов питания», - сообщается в пресс-релизе СК РФ по Московской области.

На допросе сотрудник изолятора полностью признал свою вину. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Оперативно-разыскные мероприятия по поиску последнего находящегося на свободе беглеца, за помощь в поиске которого МВД РФ пообещало вознаграждение в 1 миллион рублей, продолжаются.

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