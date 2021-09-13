Опубликованы новые фото с места жесткой посадки самолета под Иркутском

В тайге Иркутской области самолет L-410 совершил жесткую посадку вечером 12 сентября. По данным МЧС, на борту находилось 14 пассажиров и 2 члена экипажа. На данный момент известно о 4 погибших и 12 пострадавших, которых доставили в медучреждения региона.

На месте трагедии работают спасательные службы и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, которая опубликовала новые фото с самолетом.