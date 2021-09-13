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Опубликованы новые фото с места жесткой посадки самолета под Иркутском

Кира Тило
02:53 13.09.2021
Транспортная прокуратура региона опубликовала кадры с места трагедии.
Опубликованы новые фото с места жесткой посадки самолета под Иркутском
© Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
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В тайге Иркутской области самолет L-410 совершил жесткую посадку вечером 12 сентября. По данным МЧС, на борту находилось 14 пассажиров и 2 члена экипажа. На данный момент известно о 4 погибших и 12 пострадавших, которых доставили в медучреждения региона.

На месте трагедии работают спасательные службы и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, которая опубликовала новые фото с самолетом.

© Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

По предварительным данным причиной жесткой посадки L-410 могли стать ошибка экипажа в условиях плохой видимости или отказ оборудования.

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