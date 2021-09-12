МЧС: медикам переданы все пострадавшие в результате ЧП с самолетом под Иркутском
В результате экстренной посадки самолета L-410 в Иркутской области 12 человек пострадали, 4 погибли. Пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи.
© Фото: МЧС России
В воскресенье, 12 сентября, самолет L-410 совершил экстренную посадку в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Все пострадавшие переданы сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщает МЧС по региону.
Также известно, что завершилась работа по освобождению людей, которых зажало в корпусе воздушного судна. По последним данным, 12 человек пострадали, 4 погибли. На месте трагедии работает более 70 человек и 20 единиц техники.
Ранее МЧС РФ опубликовало видео трагедии.