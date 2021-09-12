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В МЧС рассказали подробности жесткой посадки самолета в Иркутской области

Майя Мусиенко
19:24 12.09.2021
По информации ведомства, на борту находятся 14 пассажиров и 2 члена экипажа.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Сергей Пивоваров РИА Новости
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Сообщение о жесткой посадке L-410 в Иркутской области поступило в 18.15 (мск). На борту находятся 16 человек. На место оперативно выдвинулись спасатели. Об этом сообщили в МЧС.

«В 18.15 (мск) 12.09.2021 поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в районе Иркутской области, Казачинско-Ленский р-н, 4 км от с. Казачинское. По предварительным данным на борту 14 человек и 2 члена экипажа. Силы и средства выдвинулись на место», - говорится в сообщении ведомства. 

По данным СМИ, в авиакомпании, которой принадлежит воздушное судно, сообщили, что самолет потерпел крушение при повторном заходе на посадку. Также отмечается, что в районе райцентра Казачинское, который и являлся пунктом назначения, наблюдался туман, передает «Интерфакс». 

Некоторые СМИ сообщают о возгорании воздушного судна. По неподтвержденной информации, в ходе жесткой посадки L-410 пострадали несколько человек, некоторые из них оказались зажаты в салоне самолета.

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