СМИ: экстренно севший под Иркутском L-410 найден в 4 км от взлетно-посадочной полосы

Самолет L-410, который экстренно сел в Иркутской области, был обнаружен в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс». По информации агенства нескольких человек уже удалось достать.

«Очевидцы обнаружили самолет. Он находится в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Достали четверых человек», - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, ТАСС сообщает, что на место происшествия уже прибыли спасатели.

По данным агенства, полученным от источника в авиаслужбах, причиной жесткой посадки L-410 могли стать ошибка экипажа в условиях плохой видимости или отказ оборудования.

«К жесткой посадке, по предварительным данным, могла привести ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя. Рассматриваются и другие версии», - отметил источник.

Также СМИ сообщили, что транспортная прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки самолета в Иркутской области.