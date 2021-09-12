В МЧС подтвердили информацию о гибели четырех человек в ЧП с самолетом под Иркутском

Четыре человека, находившиеся на борту экстренно севшего в тайге Иркутской области самолета L-410, погибли. Сейчас на месте трагедии работают спасатели, которые освобождают зажатых в салоне людей, передает МЧС РФ.

«На месте аварийной посадки самолета проводится спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлекается порядка 50 человек и 10 единиц техники. К сожалению погибло 4 человека. Спасательная операция продолжается», - говорится в сообщении ведомства.

Всего на борту самолета находилось 16 человек. L-410, который экстренно сел под Иркутском, обнаружили в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Он следовал в село Казачинское.

Сообщалось, что причиной жесткой посадки воздушного судна могли стать ошибка экипажа в условиях плохой видимости или отказ оборудования. СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с самолетом, транспортная прокуратура проводит проверку.