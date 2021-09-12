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Череда загадочных отравлений: что известно о трагедии в доме на Совхозной улице в Москве

Дария Сенникова
01:07 12.09.2021
Эксперты проверяют все возможные версии случившегося, от отравления арбузом, до последствий применения химикатов против насекомых в доме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Число госпитализированных с признаками отравления на юго-востоке Москвы приближается к десяти. Все они жильцы одного дома по улице Совхозная, откуда ранее с острой интоксикацией в реанимацию были доставлены пожилая женщина и 15-летняя девушка, обе скончались. Изначально предположили, что они отравились арбузом, но в больницу попадают и те, кто арбуз не ел, а в доме проводится антиковидная обработка.

Бригады медиков за секунды расходятся по квартирам. В этом доме слишком много вызовов скорых за последние дни с одними и теми же симптомами: тошнота и боль в животе. Несколько человек скончались. Двое - в реанимации. Среди них есть дети. Скорые едва успевают сменять друг друга. В одной из квартир бригада врачей задерживается. В больницу с подозрением на отравление увезли двух сестер.

Сезонная ягода сегодня на каждом втором столе. Арбуз ели на днях многие жильцы. Бабушка, внучка и ее мама почувствовали себя плохо в четверг. Позже пожилая женщина и подросток скончались. Школьнице поставили диагноз «полиорганная недостаточность» - отказ сразу нескольких внутренних органов. В квартире до сих пор работают криминалисты. Врачи по каждому адресу проводят опрос.

Заходят буквально в каждую квартиру, спрашивают: есть ли дети, берут мазки, ПЦР-тесты, также уточняют: не было ли в последнее время недомоганий: тошноты, рвоты, не болел ли живот. Мама одного из госпитализированных детей сообщила «Звезде», что у ее сына подтвердился коронавирус. Теперь люди и вовсе теряются в догадках о причинах происходящего.

«Нас забрали с подозрением на отравление, а по факту у нас COVID. Арбузы ребенок не ел», - заверила жительница дома по Совхозной улице Юлия Самгина.

Девятиэтажку обследовали, кажется, все инстанции, даже сотрудники Мосгаза. Брали пробы воздуха, проверяли газовую систему. Однако, версия об утечке не подтвердилась. Но версию с отравлением официально еще никто не опроверг.

Все бахчевые с прилавков местного магазина  изъяли, сотрудников допросили, те даже не успели убрать с улицы тележки для отгрузки товара. Правоохранители работают в магазине и сегодня, вместе с сотрудниками лабораторий. А местные жители уверены, дело в просроченных товарах.

«Просроченные молочные продукты здесь, за этим тоже должны следить», - напомнила местная жительница Полина Никитина.  

Из квартиры, где произошла трагедия, изъяли все продукты. Пока все проверки не показывают нарушений, но с понедельника по четверг в районном магазине на Совхозной продали почти 73 тонны арбузов. Эта партия была в магазинах не только Москвы, но и других регионов. Ее сняли с продажи, но череда отравлений все никак не заканчивается.

Среди версий есть и отравление химикатами, которыми в доме травили тараканов. Насекомые могли появиться в здании из-за капитального ремонта дома. Специалисты сейчас проверяют все, что могло стать причиной массовой госпитализации. В том числе и водопроводные системы, использовать их людям не рекомендуют.

Сейчас следственные действия продолжаются. На месте работают сотрудники СК и полиции, участковые совершают поквартирный обход. До этого медики госпитализировали еще троих человек. Отмечается, что у всех симптомы отравления, в настоящее время жильцов доставили в инфекционную больницу.

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