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Медики берут ПЦР-тесты у жильцов дома на Совхозной улице

Кирилл Кунецкий
13:26 11.09.2021
Накануне отсюда были госпитализированы несколько людей с признаками возможного отравления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Медики продолжают поквартирный обход жителей дома на Совхозной улице. По данным нашего корреспондента, врачи берут у жильцов ПЦР-тесты и уточняют, не было ли рвоты, тошноты в последнее время.

Напомним, сегодня из дома были госпитализированы еще три человека. Предположительно, что у всех могли быть симптомы отравления.

Накануне в этом же доме в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка. Мать подростка находится в больнице.

Сообщается, что арбуз был куплен в супермаркете рядом с домом. Примерно через несколько часов после его употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления. Все трое были госпитализированы, но спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось.

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