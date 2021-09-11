В Москве после отравления на Совхозной улице специалисты собирают пробы с ручек, кнопок лифта и перил

На Совхозной улице в Москве специалисты собирают пробы, где произошла массовая госпитализация с подозрением на отравление.

Также людям несут воду, так как на время проверки им запретили пить ее из-под крана. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» с места событий.

Ранее в Москве скончались 61-летняя бабушка и 15-летняя девочка, которые, по предварительной информации, отравились купленным в супермаркете арбузом. Мама подростка находится в реанимации в тяжелом состоянии. Позже из того же дома в больницу забрали еще одну женщину, молодого человека и четверых детей.