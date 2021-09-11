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После ЧП на Совхозной улице в Москве и регионах сняли с продажи крупную партию арбузов

Кира Карон
14:01 11.09.2021
На данный момент компания сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка и предоставляет всю необходимую информацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: deluxtrade, Pixabay
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В Москве и области с понедельника по четверг было продано около 73 тонн арбузов из партии, которая была представлена на полках магазина на улице Совхозной. Об этом сообщил руководитель управления по внешним коммуникациям розничной сети «Магнит» Антон Карпов.

«За это время компания не зафиксировала жалобы покупателей на качество продукта или его возвратов. Компания продолжает внутреннюю проверку. Мы передали пробы арбузов продававшихся в магазине на Совхозной на повторную лабораторную проверку. Результаты ожидаются в начале следующей недели. Вся партия арбузов снята с продажи не только в Москве, но и в других регионах до выяснений обстоятельств случившегося», - сказал Карпов.

Он отметил, что компания сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка и предоставляет всю необходимую информацию. В настоящее время торговая точка на Совхозной закрыта до завершения следственных действий.

Напомним, что Москве в результате отравления ранее умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи, а мать подростка находится в больнице. Позже стало известно о госпитализации еще одной жительницы этого дома.

Сегодня из дома были госпитализированы еще три человека, точная причина госпитализации неизвестна.

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