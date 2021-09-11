К дому на Совхозной улице в Москве прибыли сотрудники Следственного комитета

В доме на Совхозной улице в Москве, где накануне предположительно от отравления погибли два человека, продолжаются следственные действия. На месте работают сотрудники СК и полиции, участковые совершают поквартирный обход. До этого медики госпитализировали еще троих человек. Отмечается, что у всех симптомы отравления, в настоящее время жильцов доставили в инфекционную больницу.

После врачи опросили всех жильцов на предмет ухудшения состояния. У людей интересовались, не было ли у них рвоты и тошноты в последнее время. Накануне в этом же доме, предположительно в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка. Мать подростка находится в больнице.

Сообщается, что арбуз был куплен в супермаркете рядом с домом. Примерно через несколько часов после его употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления. Все трое были госпитализированы, но спасти пожилую женщину и ее внучку не удалось.