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Спасатели извлекли из-под завалов в Ельце тело третьего погибшего

Иван Линдеманн
09:09 11.09.2021
Также удалось достать еще одного пострадавшего. О его состоянии пока не сообщается. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Спасатели извлекли из-под завалов в Ельце, где произошел взрыв в жилом доме, тело еще одного погибшего. Об этом сообщили власти региона. Таким образом, количество жертв трагедии достигло трех. 

Уточняется, что спасателям также удалось достать еще одного пострадавшего. О его состоянии пока не сообщается. 

Ранее стало известно, что в результате взрыва травмы получили 8 человек, пятеро из них были доставлены в больницу. Жертвами стали женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка.

Трагедия произошла 11 сентября в 00:52 по московскому времени. В результате ЧП часть стены дома рухнула. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Власти региона предупредили о возможном обрушении конструкций здания

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