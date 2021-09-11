Спасатели извлекли из-под завалов в Ельце тело третьего погибшего

Спасатели извлекли из-под завалов в Ельце, где произошел взрыв в жилом доме, тело еще одного погибшего. Об этом сообщили власти региона. Таким образом, количество жертв трагедии достигло трех.

Уточняется, что спасателям также удалось достать еще одного пострадавшего. О его состоянии пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в результате взрыва травмы получили 8 человек, пятеро из них были доставлены в больницу. Жертвами стали женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка.

Трагедия произошла 11 сентября в 00:52 по московскому времени. В результате ЧП часть стены дома рухнула. Предварительной причиной взрыва стала утечка газа. По данному факту возбуждено уголовное дело. Власти региона предупредили о возможном обрушении конструкций здания.