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Власти сообщили об угрозе обрушения конструкций дома под Ельцом

Иван Линдеманн
08:13 11.09.2021
Отмечается, что первый этаж подъезда, где и произошел взрыв, уже почти разобран.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, где произошел взрыв в жилом доме, существует угроза обрушения конструкций. Об этом сообщили в администрации региона.

«Спасатели продолжают работы несмотря на угрозу обрушения конструкций. Стены поддерживают с помощью строительной техники», - сказано в сообщении.

Отмечается, что первый этаж подъезда, где и произошел взрыв, уже почти разобран. На месте происшествия продолжают работать 256 человек и 58 единиц техники.

Взрыв произошел в ночь на субботу, 11 сентября, в двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность. В результате оказался разрушен один из двух подъездов дома. Погибли два человека — 50-летняя женщина и 11-летняя девочка. По предварительной версии, причиной стала утечка газа.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

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