Число пострадавших при взрыве под Ельцом выросло до восьми

Число пострадавших при взрыве под Ельцом в Липецкой области увеличилось до восьми человек, пятеро из них госпитализированы. Еще одного человека ищут по завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Работа спасателей на месте осложняется угрозой нависающих конструкций.

Взрыв произошел в ночь на субботу, 11 сентября, в двухэтажном доме на улице Школьная в поселке Солидарность. В результате оказался разрушен один из двух подъездов дома.

По предварительным причинам, причиной могла стать утечка газа. В результате происшествия погибли два человека — 50-летняя женщина и 11-летняя девочка. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.