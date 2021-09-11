Взрыв газа произошел в жилой двухэтажке в Ельце
По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены.
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В двухэтажном жилом доме в Ельце произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. По предварительным данным, часть дома обрушилась.
«Сигнал о хлопке бытового газа поступил в 00:52. Дом двухподъездный, двухэтажный. По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
В настоящее время спасатели проводят эвакуацию жильцов. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. О причинах произошедшего пока не сообщалось.