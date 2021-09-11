Названа предварительная причина взрыва газа в Ельце

Утечка газа могла послужить причиной взрыва в многоквартирном доме в Ельце Липецкой области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. Напомним, трагедия произошла сегодня, 11 сентября, в 00:52 по московскому времени.

«По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд», - цитирует ТАСС слова представителя экстренных служб.

Согласно предварительным данным МЧС России, в результате инцидента частично обрушилась стена здания. Прибывшие на место спасатели, извлекли из-под завалов одного погибшего.

Всего в результате ЧП пострадали семеро человек, пятерых пришлось госпитализировать. Об их состоянии не сообщается.