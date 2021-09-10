Общий парламент, единые рынки, совместное платежное пространство: что обсуждали Путин и Лукашенко

Россия и Белоруссия усилят интеграцию, в перспективе не исключено формирование общего Союзного парламента двух стран. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко. Встреча состоялась в Кремле.

По словам Путина, были согласованы 28 совместных программ. Прежде всего они нацелены на унификацию экономического законодательства двух государств. В частности - на построение единых финансовых и энергетических рынков, а также налоговых схем. Планируется создание общего платежного пространства. Речь шла и об обеспечении безопасности на внешних границах.

«Большое значение имеют предстоящие совместные учения на территории России и Белоруссии "Запад-2021". Эти учения не направлены против кого бы то ни было. Но их проведение логично в условиях, когда другие объединения, НАТО, например, активно наращивает свое военное присутствие вблизи границ Союзного государства и пространства ОДКБ», - сказал президент РФ.

Александр Лукашенко, в свою очередь, отметил, что Россия и Белоруссия будут наращивать совместное противодействие общим вызовам и угрозам.

По итогам встречи Путин также сообщил, что будут сняты все ограничения по COVID-19, которые были введены между двумя странами. В полном объеме будет восстановлено и авиасообщение: до пандемии между Москвой и Минском было более 200 рейсов.

Лидерам задавали вопросы и о внешней политике, в частности, о ситуации вокруг Афганистана. Путин отметил, что важно сейчас решить проблемы беженцев, в том числе и тех, кого не пускают на территорию ЕС.

«Многие просят нас помочь вывезти граждан третьих стран, а даже и некоторых афганцев с территории Афганистана. Мы это делаем - не подпольно, мы тоже договариваемся с лидерами "Талибана"*», - заявил российский лидер.

Президенты двух стран продолжили общение и после пресс-конференции.

А мы напомним, что сегодня в Минске состоится заседание Совета министров Союзного государства.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ