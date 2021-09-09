Путин: принято решение снять все ограничения по авиасообщению между РФ и Белоруссией

Россия отменяет все ограничения на авиационное сообщение с Белоруссией, которые были ранее введены на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщил российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Принято решение снять все ковидные ограничения, касающиеся авиационного транспорта», - отметил Путин.

По словам главы РФ, такое решение было принято правительственной комиссией. Путин выразил надежду, что восстановление авиасообщения произойдет быстро.

Ранее российский лидер Владимир Путин анонсировал подписание документов о создании единых энергетических рынков РФ и Белоруссии.