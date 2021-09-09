Российский лидер Владимир Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии.

«Прежде всего нужно заняться экономикой, а потом все естественным образом будет требовать дополнительного регулирования. В том числе может быть и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан», - отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам президента РФ, в настоящее время данный вопрос не обсуждается, в повестке дня пока не стоит.

Ранее российский лидер Владимир Путин анонсировал подписание документов о создании единых энергетических рынков РФ и Белоруссии.

Отмечалось, что договор об объединении рынка газа России и Белоруссии будет подписан до декабря 2023 года.