Общие госзакупки и госзаказ: Россия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике

Росссия и Белоруссия переходят к единой промышленной политике, а также к общему доступу к госзакупкам и госзаказу. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин по результатам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые состоялись 9 сентября в Кремле.

По словам российского лидера, сторонам удалось достичь договоренностей по поводу общей макроэкономической политики, интеграции платежных систем, а также углублении сотрудничества в области информационной безопасности, таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.

«И это позволило нам договориться о другом, договорится о том, что мы переходим к единой промышленной политике и к доступу к госзакупкам и госзаказу», – отметил глава российского государства.

Ранее президент России сообщил, что в результате его переговоров с Белорусским коллегой были согласованы документы, которые касаются интеграции валютных систем, принципов взимания косвенных налогов и борьбы с терроризмом.