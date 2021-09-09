В стране и мире Путин заявил, что Россия договаривается с талибами* о вывозе граждан из Афганистана Виктория Ивашечкина Об этом президент РФ рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. © Фото: STR, XinHua, Globallookpress Читайте нас на: Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва договаривается с талибами* о вывозе граждан третьих стран из Афганистана. «Многие просят нас помочь вывезти граждан третьих стран, а даже и некоторых афганцев с территории Афганистана. Мы это делаем - не подпольно, мы тоже договариваемся с лидерами «Талибана»*», - отметил глава российского государства в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что новый кризис в Афганистане связан с попытками США навязать свои ценности.

Президент РФ отметил, что в целом обстановка в мире не становится менее напряженной.



*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика