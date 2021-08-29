Тучи над Белым домом: как США ополчились на своего лидера из-за теракта в Кабуле

День, когда в Кабульском аэропорту произошел теракт - стал, без преувеличения, самым черным в президентстве главы Белого дома Джо Байдена. По своему психологическому воздействию этот удар, пожалуй, сопоставим с теми самыми терактами 11 сентября, после которых американцы и вторглись в Афганистан.

Но за прошедшие годы, американцы так до сих пор, похоже, и не осознали, что мир изменился, и что ни от мировой гегемонии, ни от статуса «избранной нации», как любил говорить Барак Обама - не осталось и следа.

Этот день Америка не забудет еще долго. В результате теракта в Кабуле погибли 13 американских военных, еще 18 получили ранения. Это крупнейшие единовременные потери американской армии за последние 10 лет. Среди 170-ти погибших афганцев - почти все верили Вашингтону, и надеялись, что Америка их спасет. Двадцатилетнюю войну в Афганистане США закончили умывшись кровью.

Президент США Джо Байден несколько часов собирался с мыслями, после чего все же дал пресс-конференцию. К трибуне Байден шел, как на Голгофу. Начал с патетичных слов и громких обещаний.

«Тяжелый день. Мое послание тем, кто организовал эту атаку. Мы не забудем. Мы не простим. Мы будем охотиться на вас и заставим заплатить», - пригрозил Байден.

Потом было объявление об ответных ударах, рассказ про погибшего сына Байдена Бо, который служил в Ираке и ответы на вопросы журналистов из заранее согласованного списка. Однако, затем Байден сделал промах, и дал слово корреспонденту Fox News, которого не было в его шпаргалках.

«Я несу полную ответственность за все, что происходит. Но вот в чем дело. Вы, как и я, знаете, что прошлый президент договорился с "Талибаном"*, что выведет всех солдат из Афганистана до первого мая - это было год назад», - напомнил президент США, сказал президент в ответ на неудобный вопрос.

Но попытка свалить вину на Дональда Трампа провалилась. Молодой репортер взял напором. Раз за разом он повторял - сейчас президент вы, а не Трамп. В конце концов Байден потерял контроль над ситуацией, не выдержал и склонил голову - то ли молясь, то ли пряча лицо. Эти кадры сейчас обсуждают гораздо охотней чем слова, которые произносил президент. Вот так выглядит полное отчаяние и беспомощность.

А вот кто не теряет времени даром - так это Дональд Трамп. Он выпустил свое собственное обращение к нации. Промахи Байдена - его долгое молчание, пустая и неуверенная речь, создали выгодный фон для бывшего президента. Он первым выразил соболезнования семьям погибших. И заверил - будь он президентом - трагедии бы не произошло.

«Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования семьям тех, кого мы потеряли. Сегодня вся Америка скорбит вместе с вами. Мы все молимся за исцеление американских военных, которые были ранены во время этого подлого террористического акта. Кроме того, наши сердца сейчас с семьями всех погибших афганцев, а также с теми мужчинами, женщинами и детьми, кто был ранен во время этой дьявольской атаки. Эта трагедия не должна была произойти. И ее не случилось бы, будь я вашим президентом», - пообещал Трамп.

Неспособность Джо Байдена контролировать ситуацию настолько очевидна, что уже ни республиканские, ни даже демократические телеканалы не могут удержаться от критики. Речь президента разобрали практически по минутам. Вывод у всех один - исправить уже ничего не получится.

«Президент Байден пообещал террористам, что они заплатят. Как воспринимать его слова на фоне того, что через несколько дней Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из Афганистана?», - задается вопросом ведущий CNN Вольф Блицер.

Примерно в той же тональности звучит и речь члена сената США от Флориды Брайана Маста, назвавшего речь Байдена пустой.

«Все это из-за просчетов еще в самом начале. Сегодня он заявил, что запугать его не удастся. Но все это случилось именно потому, что он напуган. Все что он сделал, он сделал потому, что ему было страшно, он пытался все это время лишь произвести впечатление. Ему было важно вывести войска до 11 сентября, чтобы мы могли это праздновать. Я готов ломать и крушить. Я не верю ни единому слову из уст этого человека», - возмутился сенатор.

Американцев произошедшее шокировало. На улицах городов - протесты. Люди требуют немедленно вывезти из Кабула всех американцев, а также тех, кто с ними сотрудничал. А это как минимум 250 тысяч афганцев. Жителям Штатов десятилетиями внушали, что Америка - как в фильме «Спасти рядового Райана» - не бросит ни единого своего бойца. Но реальность оказалась не похожа на кино.

Буквально за неделю рейтинги президента упали до 41 процента - это рекордно низкий показатель для него. И вот уже звучит знакомое слово - «импичмент». С каждым днем призывов отправить президента в отставку становится все больше.

«Это самая бесславная вещь, которую сделал наш главнокомандующий в современной истории. Джо Байден по политическим причинам решил вывести войска, но чего он добился? Создал условия для нового 11 сентября, обрек на смерть тысячи людей, которые мужественно сражались вместе с нами. И как он планирует выиграть эту войну, если больше некому нам помогать? Как он может обеспечить нашу безопасность? Так что я думаю, что это служебное несоответствие на высшем уровне. Джо Байдену должен быть объявлен импичмент», - негодует политик-республиканец Линдси Грэм.

Уход Джо Байдена с поста президента США кажется делом времени. Однако, демократическая партия не намерена так просто отказываться от власти, и, вероятно, готовит план Б. Бывшая представитель США при ООН Никки Хейли предупредила, что в случае отставки Байдена, пост президента по закону займет нынешняя вице-президент Камала Харрис.

«Должен ли Байден уйти в отставку или быть отстранен от должности за то, что он сделал с Афганистаном? Да. Но это оставит нас с Камалой Харрис, что будет в десять раз хуже. Да поможет нам Бог», - написала Хэйли на своей странице в Twitter.

Последние две недели Камала Харрис подчеркнуло держала дистанцию. Горячее время афганского кризиса она провела в тени - на официальных мероприятиях стояла позади Джо Байдена, молчала и не давала никаких комментариев. На этой неделе и вовсе уехала в турне по Юго-Восточной Азии. А вернувшись в Штаты вместо того, чтобы лететь в Вашингтон и спасать президента Байдена от импичмента, отправилась в Калифорнию спасать губернатора Ньюсома от возможной отставки. За все это время об Афганистане ее спросили лишь единожды. Ответ был более чем нейтральным.

«Нашим приоритетом сейчас является эвакуация американских граждан, эвакуация афганцев, которые работали с нами, и афганцев, которые находятся в группе риска, с уделением особого внимания женщинам и детям», - заметила Харрис.

Для прихода Камалы Харрис даже не обязательно доводить импичмент до конца. В американском законодательстве есть статья, по которой президента можно отправить в отставку, если он неспособен выполнять свои обязанности - например из-за болезни. Еще один вариант - добровольная отставка.

«Я думаю, он уйдет к концу года. Это не будет импичмент, потому что демократы контролируют Конгресс. Он просто скажет: "ок, я готов уйти, мое здоровье мне не позволяет продолжить. И так как я собираюсь уйти, то Камала Харрис займет мое место". Вот почему демократы держат ее подальше от проблем с Афганистаном. Все грехи за Афганистан они свалят на Байдена. Затем они от него избавятся. И вот, Камала Харрис - новый старт и глоток свежего воздуха», - предсказал журналист и политолог Джон Вароли.

Впереди у Байдена еще один сложный момент - 31 августа. До этого времени он пообещал талибам* закончить эвакуацию. Эксперты уверены, что это невыполнимые сроки. Но что будет с теми, кто не успеет выехать, когда военный контингент Америки покинет аэропорт Кабула? Тем более, что сейчас союзников США вычислить очень легко. Как утверждают журналисты телеканала Fox News, оказалось, что все данные об американских гражданах в руках талибов*.

Несколько дней назад журналист Fox News спросил президента, как он собирается действовать, если не успеет всех эвакуировать? После этой фразы администрация отключила микрофон Джо Байдена, но скандала избежать не удалось. Впрочем, этому, кажется, уже никто не удивился. С каждой новой фразой, с каждым провальным выступлением американский президент делает все только хуже. Накануне во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом, Джо Байден, видимо, не выдержав напряжения последних дней, - уснул прямо перед телекамерами.

Сколько еще это может продолжаться - вопрос открытый. Но вполне возможно перед самым новым годом Америка услышит свое собственное «Я устал, я ухожу».

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.