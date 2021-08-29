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В Twitter обсуждают снова «уснувшего» во время переговоров Байдена

Майя Мусиенко
12:42 29.08.2021
Пользователи заметили, что президент США странно вел себя на встрече с премьер-министром Израиля.
В Twitter обсуждают снова «уснувшего» во время переговоров Байдена
© Фото: РИА Новости
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Необычное поведение американского лидера Джо Байдена во время переговоров с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом активно обсуждают пользователи Twitter. Многие из них решили, что президент уснул прямо на встрече, сообщает РИА Новости.

«Мистер Байден, как вы относитесь к тому, что рядом с вами вообще-то сидит премьер Израиля в кипе?», — написала Murat Aslan.

Некоторые комментаторы предположили, что Беннет заметил состояние коллеги и решил помочь ему.

«Сначала он начал говорить, смотря прямо в камеры, чтобы спасти положение, а затем повысил голос, чтобы разбудить Байдена», — заметил Fatih Tüfekci.

В Белом доме отметили, что лидеры государств обсуждали межгосударственные отношения и проблему безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее во время выступления в штате Пенсильвания Джо Байден перепутал Барака Обаму с Дональдом Трампом, заявив, что в 2009 году Трамп поручил ему вывести из кризиса автомобильную промышленность. Американский лидер назвал это «оговоркой по Фрейду». 

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