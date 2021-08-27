Трамп прокомментировал взрывы в аэропорту Кабула

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал трагедию в Кабуле, где погибли 13 военнослужащих США и не менее 90 местных жителей. Свое мнение экс-лидер озвучил в эфире Fox News.

Трамп отметил, что эти события не должны были произойти. По его мнению, занимай он кресло президента, трагедия бы не случилась. Взрывы в Кабуле показали слабость войск США, управляемых нынешней администрацией страны, подчеркнул он.

«Эта трагедия не должна была произойти. И ее не случилось бы, будь я вашим президентом», - цитирует ТАСС экс-руководителя страны.

Трамп также добавил, что взрывы в аэропорту Кабула – «самая позорная вещь», которая когда-либо происходила с США. Штаты беспомощны, потому что ими управляют люди, которые не осознают, что делают, заключил бывший президент.

В афганской столице и ее окрестностях в четверг, 26 августа, прогремело несколько взрывов. По данным СМИ, в результате погибло не менее 90 афганцев, а также 13 американских военнослужащих. Президент США Джо Байден поручил готовить военный ответ против тех, кто виновен в совершении атак.