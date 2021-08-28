Полторы тысячи организаций и более 1,7 миллиона гостей: подведены итоги форума «Армия-2021»

Седьмой Международный военно-технический форум «Армия-2021» триумфально завершил свою работу. Основная программа форума в этом году была проведена в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка, полигоне «Алабино» и озере Комсомольском, а также на 105 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте. За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека.

В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли более 1 400 (1489) предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тысяч (28127) образцов и технологий военного и двойного назначения.

В работе форума приняли участие представители 117 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило 320 человек. На полях форума проведено 87 двусторонних встреч, 37 из них прошли с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС. По линии АО «Рособоронэкспорт» и предприятий военно-промышленного комплекса состоялось 50 двусторонних встреч.

Форум «Армия-2021» проходил одновременно с «Армейскими международными играми», которые завершатся 4 сентября. Это позволило гостям и участникам обоих мероприятий максимально эффективно организовать свою работу и посетить зрелищную демонстрационную программу.

Формат форума предусматривал выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, а также культурно-художественные мероприятия.

Статические экспозиции на центральной выставочной площадке были сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 334,5 тысяч кв. м.

В рамках статического показа на открытых площадках было представлено 342 единицы серийных образцов вооружения, военной и специальной техники из наличия Министерства обороны Российской Федерации.

На экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА» были представлены лучшие разработки победителей специализированных выставок «День инноваций Минобороны России» в вузах и научно-исследовательских организациях Министерства обороны. Совместно с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации была представлена экспозиция «Диверсификация ОПК России».

Ряд военно-технических новинок были представлены на открытой площадке КВЦ «Патриот» в рамках специализированной экспозиции «Арктика». Значительно была расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме «Кубинка», на которой гости и участники форума увидели широкую линейку продукции авиационной промышленности: от ретро до самых современных и перспективных образцов авиационного вооружения и техники. Кроме того, были предусмотрены специализированные экспозиции военно-транспортной и дальней авиации.

В павильонах предприятий промышленного комплекса прошла Международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России». Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрировали около 800 перспективных разработок вооружения военной и специальной техники, а также образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения.

В динамической программе на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка состоялась демонстрация возможностей 275 образцов вооружения военной и специальной техники из наличия Министерства обороны Российской Федерации, а также образцы продукции предприятий промышленности.

Демонстрационный показ возможностей ВВСТ на полигоне Алабино был объединен общим замыслом применительно к маневренным действиям межвидовой группировки войск. Вниманию зрителей ежедневно была представлена программа, состоящая из 16 тактических эпизодов, сформированных по типам ВВСТ основывающийся на возможностях полигона и мишенной обстановки, а также охватывающих три природные среды - земля, вода, воздух.

Мероприятия демонстрационной программы форума прошли на наземном и водном кластерах, где были представлены возможности ходовых и огневых возможностей вооружения, военной и специальной техники, а также десантно-переправочных средств по форсированию водных преград.

Отдельная программа была посвящена динамическому показу возможностей экспортно-ориентированных образцов продукции военного назначения для представителей иностранных делегаций - потенциальных заказчиков российского вооружения и военной техники. В период с 26 по 28 августа состоялись демонстрационные показы для массового посещения.

Впервые в рамках форума прошел научно-практический фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия». Гостям фестиваля была продемонстрирована интерактивная выставка, увлекательные мастер-классы, управление дронами, бои роботов, научные шоу и виртуальный гипермузей.

В режиме видеоконференции прошли 13 крупных мероприятий из 18 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Кострома, Рязань, Воронеж, Севастополь, Галицыно, Череповец, Североморск, Екатеринбург, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Тюмень, Белгород и др.). Научно-деловая программа форума включала в себя 211 мероприятий (на 25 больше, чем в 2020 году). Их организаторами выступило не только Министерство обороны, но и предприятия, работающие в интересах ОПК. Всего за неделю было проведено 138 круглых столов, 38 конференций, 21 заседание, 14 брифингов. Всего в научно-деловой программе МВТФ «Армия-2021» приняли участие около 12000 специалистов, из них более 2600 имеют ученую степень доктора или кандидата наук.

На форуме «Армия-2021» Минобороны России заключило более 40 госконтрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 500 миллиардов рублей. В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Группой экспертов и специалистов, представляющих заинтересованные органы военного управления предварительно отобрано и включено в сводный реестр более 250 перспективных инновационных разработок и проектов.