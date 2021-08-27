Мощь в белых тонах: что показали на экспозиции «Арктика» на форуме «Армия-2021»

На форуме «Армия-2021» представили отдельную экспозицию, посвященную деятельности Вооруженных сил России в Арктике. «Звезда» публикует кадры, позволяющие получить о ней представление, не выходя из дома.

На выставке представлен ряд важнейших для функционирования подразделений на Дальнем Севере. Взять, хотя бы, арктическую кухню КА-250/30ПМ - военнослужащие в суровых арктических условиях нуждаются в более калорийном питании, а готовить его сложнее, чем в какой-нибудь средней полосе.

Следом идет двухзвенный гусеничный санитарный автомобиль ДГТ-С - тоже крайне полезная в бескрайних снегах вещь. Выживаемость раненых в таких условиях может быть значительно ниже, если активно не использовать такие вездеходы.

Дальше на выставке будет несколько снегоболотоходов и снегоходов, позволяющих передвигаться не сколько по дорогам, сколько по направлениям. И, наконец, пойдут боевые машины. Они будут представлены арктическими версиями зенитных «Тора» и «Панциря». Как и полагается для суровых северных условий, в гусеничном и двухзвенном исполнении - чтобы проехать где угодно и когда угодно.